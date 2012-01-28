تونس ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب

بعد إلغائه العام الماضي بسبب اندلاع الثورة المصرية، يعود في توقيت ذكراها الأولى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والأربعين، في هذه الدورة ملامح مختلفة تأثرت بكل التغيرات التي شهدتها المنطقة العربية خلال العام الماضي، المزيد عن المعرض هذا العام في تقرير نانسي إبراهيم من القاهرة