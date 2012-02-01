جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

فجوة كبيرة بين الفقراء والاغنياء في البرازيل

  • 1 فبراير/ شباط 2012

تحقق البرازيل حسب تقارير المنظمات الدولية معدلات نمو خارقة وضعتها في الترتيب السادس لأقوى اقتصاديات العالم. مع ذلك ما يزال المجتمع البرازيلي يشهد تفاوتا حادا في مستويات المعيشة بين غالبيته الفقيرة وأقليته الغنية.