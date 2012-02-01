تحقق البرازيل حسب تقارير المنظمات الدولية معدلات نمو خارقة وضعتها في الترتيب السادس لأقوى اقتصاديات العالم. مع ذلك ما يزال المجتمع البرازيلي يشهد تفاوتا حادا في مستويات المعيشة بين غالبيته الفقيرة وأقليته الغنية.
فجوة كبيرة بين الفقراء والاغنياء في البرازيل
- 1 فبراير/ شباط 2012
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