فجوة كبيرة بين الفقراء والاغنياء في البرازيل

تحقق البرازيل حسب تقارير المنظمات الدولية معدلات نمو خارقة وضعتها في الترتيب السادس لأقوى اقتصاديات العالم. مع ذلك ما يزال المجتمع البرازيلي يشهد تفاوتا حادا في مستويات المعيشة بين غالبيته الفقيرة وأقليته الغنية.