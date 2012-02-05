موجة برد شديد تجتاح اوروبا

أسفرت موجة البرد الشديد وهطول الثلوج التي تجتاح أوروبا إلى وفاة أكثر من مائتي شخص خلال الأسبوع الماضي. وكانت أوروبا الشرقية هي الأشد تأثرا حيث انخفضت درجة الحرارة في أوكرانيا على سبيل المثال إلى أربعين درجة مئوية تحت الصفر.