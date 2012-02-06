جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

عودة النازحون الصوماليون الى قراهم

  • 6 فبراير/ شباط 2012

بدأ النازحون في العاصمة الصومالية بالعودة الي مناطقهم وقراهم التي كانوا قد هجروها بسبب الجفاف ، وذلك بفضل المحصول الجيد هذا العام الناتج عن هطول معدلات مرتفعة من الامطار الموسمية. وتقوم منظمات طوعية بتزويدهم بمواد غذائية تكفيهم لثلاثة أشهر، بهدف مساعدتهم على الاستقرار مجددا في مناطقهم وقراهم الاصلية. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل بي سي في الصومال علي حلني.