عودة النازحون الصوماليون الى قراهم

بدأ النازحون في العاصمة الصومالية بالعودة الي مناطقهم وقراهم التي كانوا قد هجروها بسبب الجفاف ، وذلك بفضل المحصول الجيد هذا العام الناتج عن هطول معدلات مرتفعة من الامطار الموسمية. وتقوم منظمات طوعية بتزويدهم بمواد غذائية تكفيهم لثلاثة أشهر، بهدف مساعدتهم على الاستقرار مجددا في مناطقهم وقراهم الاصلية. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل بي سي في الصومال علي حلني.