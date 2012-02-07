رئيس جزر المالديف يستقيل من منصبه

أدى محمد وحيد حسن مانيك اليمين الدستورية كرئيس جديد لجزر المالديف وذلك بعد أن تنحى الرئيس السابق محمد نشيد في خضم أحداث متلاحقة من الاحتجاجات الشعبية وإعلان قوات الشرطة العصيان. وكان نشيد قد تولى رئاسة المالديف غثر نجاح ساحق في انتخابات عام الفين وثمانية.