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رئيس جزر المالديف يستقيل من منصبه

  • 7 فبراير/ شباط 2012

أدى محمد وحيد حسن مانيك اليمين الدستورية كرئيس جديد لجزر المالديف وذلك بعد أن تنحى الرئيس السابق محمد نشيد في خضم أحداث متلاحقة من الاحتجاجات الشعبية وإعلان قوات الشرطة العصيان. وكان نشيد قد تولى رئاسة المالديف غثر نجاح ساحق في انتخابات عام الفين وثمانية.