انتشار قوات الجيش المصري في عدة مدن بعد الدعوة لعصيان مدني

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر أن قوات من الجيش انتشرت في أنحاء متفرقة من البلاد، وذلك قبل يومين من إضراب وعصيان مدني دعا إليه ناشطون لمطالبة المجلس بالإسراع بتسليم الحكم لسلطة مدنية. وقال المجلس في بيان إن انتشار الجيش يستهدف حماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمينَ الطرق والمحاور الرئيسية، إلى جانب المشاركة فى ضبط ما سماه البيانُ العناصرَ الإجرامية والخارجين عن القانون.