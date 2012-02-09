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انتشار قوات الجيش المصري في عدة مدن بعد الدعوة لعصيان مدني

  • 9 فبراير/ شباط 2012

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر أن قوات من الجيش انتشرت في أنحاء متفرقة من البلاد، وذلك قبل يومين من إضراب وعصيان مدني دعا إليه ناشطون لمطالبة المجلس بالإسراع بتسليم الحكم لسلطة مدنية. وقال المجلس في بيان إن انتشار الجيش يستهدف حماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمينَ الطرق والمحاور الرئيسية، إلى جانب المشاركة فى ضبط ما سماه البيانُ العناصرَ الإجرامية والخارجين عن القانون.