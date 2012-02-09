تحتفل ليبيا في وقت لاحق هذا الشهر بالذكرى الأولى لبدء انتفاضة الليبيين التي أنهت حكم العقيد معمر القذافي. لكن بعضا من الليبيين لن يكونوا محتفلين، فما تزال هناك أجزاء من البلاد تحتفظ بولائها للنظام السابق، وحاربت من أجل بقائه حتى الرمق الأخير. في مقدمة هذه المناطق مسقط رأس القذافي، مدينة سرت. جوناثان هِدْ مراسل البي بي سي كان هناك.
مدينة سرت تدفع ثمن ولاءاتها
- 9 فبراير/ شباط 2012
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