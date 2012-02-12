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بعد إعلان الدوحة هنية في إيران

  • 12 فبراير/ شباط 2012

أكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار أن تولي الرئيس محمود عباس مسؤولية الحكومة المقبلة لم يتم استشارة أحد فيه من قادة الحركة في غزة أو خارجها مضيفا أن تسليم ابو مازن زمام الأمور مرفوض تماما وخطوة خاطئة وغير مقبولة من الناحية الاستراتيجية. وكان عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل قد توصلا الى اتفاق في الدوحة الاسبوع الماضي يتراس فيه عباس حكومة انتقالية للاشراف على الانتخابات. وتزامنت تصريحات الزهار مع زيارة اسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة الى طهران رغم معارضة حكومات عربية.