أكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار أن تولي الرئيس محمود عباس مسؤولية الحكومة المقبلة لم يتم استشارة أحد فيه من قادة الحركة في غزة أو خارجها مضيفا أن تسليم ابو مازن زمام الأمور مرفوض تماما وخطوة خاطئة وغير مقبولة من الناحية الاستراتيجية. وكان عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل قد توصلا الى اتفاق في الدوحة الاسبوع الماضي يتراس فيه عباس حكومة انتقالية للاشراف على الانتخابات. وتزامنت تصريحات الزهار مع زيارة اسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة الى طهران رغم معارضة حكومات عربية.
بعد إعلان الدوحة هنية في إيران
- 12 فبراير/ شباط 2012
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