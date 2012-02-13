فيلم صامت يكتسح جوائز البافتا للسينما

شهدت دار الأوبرا بالعاصمة البريطانية لندن حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للفنون والمسرح المعروفة باسم "البافتا". وقد اكتسح الفيلم الفرنسي الصامت "الفنان" الليلة حيث فاز بسبع جوائز من بينها جائزة أفضل فيلم وأفضل إخراج. الممثلة الأمريكية ميريل ستريب فازت بجائزة أفضل ممثلة عن فيلمها "المرأة الحديدية" عن حياة رئيس الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر.