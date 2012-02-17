طرابلس: لبنان من أكثر الدول تأثرا باحداث سوريا

يراقب اللبنانيون الاحداث التي تجري في سوريا بترقب، اذ ان هذا البلد المجاور هو الاكثر تأثرا بالتوترات الحالية. ففي الايام الاخيرة شهدت شوارع مدينة طرابلس على الحدود السورية معارك بين معارضين للرئيس السوري بشار الاسد ومؤيدين له.