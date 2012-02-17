يراقب اللبنانيون الاحداث التي تجري في سوريا بترقب، اذ ان هذا البلد المجاور هو الاكثر تأثرا بالتوترات الحالية. ففي الايام الاخيرة شهدت شوارع مدينة طرابلس على الحدود السورية معارك بين معارضين للرئيس السوري بشار الاسد ومؤيدين له.
طرابلس: لبنان من أكثر الدول تأثرا باحداث سوريا
- 17 فبراير/ شباط 2012
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