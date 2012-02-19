تشييع جنازة ويتني هيوستون وسط حضور فني وإعلامي واسع

شيع نجوم الفن وأقارب وأصدقاء المغنية الأمريكية ويتني هيوستن في مراسم جنائزية أقيمت يوم السبت في كنيسة نيوهوب بمسقط رأسها في نيوارك بولاية نيوجيرزي.

وقال الممثل كيفن كوستنر الذي شارك هيوستن بطولة فيلم "بودي جارد" أو الحارس الخاص ، الذي حقق أعلى ايرادات في عام 1992 ، "هيوستن تعود إلى بلدتها ، إلى المكان الذي انطلقت منه."

وقال مخاطبا الحضور "لنجفف دموعنا ونعلق حزننا ، وربما غضبنا ، ويكفينا أن نتذكر معجزة ويتني الرائعة."

وغنت هيوستن ، التي توفيت داخل غرفتها بفندق في بيفرلي هيلز الاسبوع الماضي ، أغان متنوعة على مدى تاريخها الفني الذي امتد 30 عاما ، والذي وصلت فيه إلى قمة التألق بأغنيتها "سأحبك دائماً" عام 1992.

وأثناء مراسم الجنازة قدمت المغنية ديون فارفيك مجموعة من أغاني كبار نجوم موسيقى البوب من بينهم أليشيا كيز التي قالت قبل أن تقدم أغنيتها "الطريقة التي تسللت بها إلى قلوب الجميع واضحة جدا."

وتحدثت تايلر بيري الممثلة والمنتجة في هوليوود عن "كياسة" هيوستن "التي قادتها إلى القمة" وأضافت "إنها الآن ترقد مع الملائكة وتغني معهم.