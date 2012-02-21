في ليبيا انطلقت بطولة شهداء 17 فبراير لكرة القدم والتي ينظمها نادي النصر الليبي في ملعب شهداء بنينة في مدينة بنغازي شرقي ليبيا بمشاركة فرق النصر والأهلي طرابلس الليبيين وسسكا صوفيا البلغاري، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لثورة الـ17 من فبراير.
بطولة شهداء 17 فبراير تعيد الحياة للملاعب الليبية
- 21 فبراير/ شباط 2012
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-