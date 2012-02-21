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بطولة شهداء 17 فبراير تعيد الحياة للملاعب الليبية

  • 21 فبراير/ شباط 2012

في ليبيا انطلقت بطولة شهداء 17 فبراير لكرة القدم والتي ينظمها نادي النصر الليبي في ملعب شهداء بنينة في مدينة بنغازي شرقي ليبيا بمشاركة فرق النصر والأهلي طرابلس الليبيين وسسكا صوفيا البلغاري، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لثورة الـ17 من فبراير.