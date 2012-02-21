بطولة شهداء 17 فبراير تعيد الحياة للملاعب الليبية

في ليبيا انطلقت بطولة شهداء 17 فبراير لكرة القدم والتي ينظمها نادي النصر الليبي في ملعب شهداء بنينة في مدينة بنغازي شرقي ليبيا بمشاركة فرق النصر والأهلي طرابلس الليبيين وسسكا صوفيا البلغاري، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لثورة الـ17 من فبراير.