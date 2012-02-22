قتل شخصان من بين المتظاهرين ضد حرق القرآن في افغانستان على أيد الشرطة الافغانية في إقليم باروان الواقع شمال البلاد. وقال الناطق باسم محافظ الإقليم، روشان خالد، إن المتظاهرين هاجموا مركز المحافظة بعنف مما أدى بالشرطة إلى إطلاق النار عليهم. وبهذا يصل عدد القتلى الذين لقوا حتفهم أثناء الاحتجاجات ضد حرق المصاحف في قاعدة بغرام إلى ثلاثة عبر التراب الأفغاني. يذكر أن جنود أجانب أحرقوا نسخا من القرآن قبل أن يكتشف ذلك مواظفون أفغان يعملون في القاعدة العسكرية ذلك. وقد أعتذرت القيادة العسكرية الأمريكية في افغانستان والبيت الأبيض الأمريكي عن الحادث معللة بأنه لم يكن متعمدا قط.
افغانستان: احتجاجات وعنف ضد "حرق القرآن"
- 22 فبراير/ شباط 2012
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