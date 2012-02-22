خيمة سورية في ميدان التحرير المصري

نصبت خيمة كبيرة مرسوم على جدارها الخارجي علما سوريا ضخما في أحد أركان ميدان التحرير باتجاه مقر جامعة الدول العربية. ما يلفت انتباه الناظر ما كتُب من شعارات عليها، تظهر التضامن مع الشعب السوري. الخيمة مفتوحة للزائرين وكثير من المارة يدخلها للاستكشاف ولو لبضع دقائق ليلمح الصور الفوتوغرافية والكاريكاتير الذي يغطي جدرانها.