كاميرات المراقبة تصور إنقلاب شاحنة كبيرة

انقلبت شاحنة كبيرة بعد أن فقد سائقها السيطرة عليها اثناء قيادته لها على الطريق السريع في تكساس في الولايات المتحدة الجمعة الماضية. وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة الشاحنة وهي تنقلب على إحدى السيارت وتدفع سيارة أخرى الى الجانب الآخر من الطريق من فوق الحاجز الاسمنتي. وتم نقل سائق الشاحنة الى المستشفى المحلي وهو بحالة صحية مستقرة، فيما تم توجيه الاتهام له بالاهمال في التحكم بسرعة الشاحنة.