معارضو بوتين: حكمه حول روسيا إلى دولة للمافيا

في سعيه للفوز بسباق الرئاسة الروسية يعد فلاديمير بوتين رئيشس الوزراء الروسي بتحقيق الأمن والاستقرار في روسيا. لكن معارضيه يخالفونه الرأي. يقولون ان اثني عشر سنة من حكمه كرئيس وثم رئيس وزراء جعل الدولة الروسيا دولة المافيا والعصابة المنظمة. مراسل بي بي سي في موسكو ستيف روزنبرغ وهذا التقرير.