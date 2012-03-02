زعماء الاتحاد الاوربي يوقعون اتفاقية مالية جديدة

وقعت كل الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوربي، باستثناء دولتين، على اتفاقية جديدة لفرض ضوابط للميزانية.

ويهدف "الاتفاق المالي" إلى الحيلولة دون تعرض دول منطقة اليورو السبع عشرة لأزمات جديدة ناجمة عن الديون.

ويجب أن تصدق على الاتفاقية برلمانات دول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي كما يجب على إيرلندا اجراء استفتاء عليها.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الذي رفض هو ورئيس الوزراء التشيكي التوقيع على الاتفاقية، إن مقترحات الحد من الاجراءات الروتينية ودعم التجارة جرى تجاهلها في الاتفاقية.

ولكن رئيس الاتحاد الاوربي المعين حديثا هيرمان فان رومبوي قال إن دعوات بريطانيا لدعم اقتصاد الاتحاد الاوروبي يتم النظر فيها بصورة جدية.

ويقول معارضو الاتفاقية إنها تحرك سياسي يهدف لتطمين دافعي الضرائب في المانيا، اكبر اقتصادات الاتحاد الاوروبي، حيث يوجد عزوف عن تقديم المزيد من حزم الانقاذ لدول منطقة اليورو.

ووصفت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الاتفاق بأنه "قفزة" باتجاه الاستقرار والاتحاد السياسي.

وجاء الاتفاق الجديد بعد رفض كاميرون خطط تغيير معاهدات الاتحاد الاوروبي لوضع ضوابط اكثر صرامة للموازنة في ديسمبر كانون الاول الماضي.

وقال محرر بي بي سي للشؤون الاوروبية إن هذه الاتفاقية الجديدة قد تواجه اختبارا مبكرا حيث اقرت اسبانيا وهولندا بأنهما لن تتمكنا من الوفاء بتعهدات الحد من التضخم.