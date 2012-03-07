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لبنان: جدل حول كتابة تاريخ فترة اغتيال الحريري

  • 7 مارس/ آذار 2012

اثارت التعديلات المقترحة على كتاب التاريخ الذي يُدرّس في المدارس اللبنانية خلافا سياسيا حادا خاصة في ما يتعلق بالظروف التي اعقبت اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري. وتتمحور الخلافات حول فترة الانقسام السياسي الحاد بعد اغتيال الحريري بين فريقين لبنانيين احدهما مؤيد والاخر معارض للوجود السوري في لبنان .