اثارت التعديلات المقترحة على كتاب التاريخ الذي يُدرّس في المدارس اللبنانية خلافا سياسيا حادا خاصة في ما يتعلق بالظروف التي اعقبت اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري. وتتمحور الخلافات حول فترة الانقسام السياسي الحاد بعد اغتيال الحريري بين فريقين لبنانيين احدهما مؤيد والاخر معارض للوجود السوري في لبنان .
لبنان: جدل حول كتابة تاريخ فترة اغتيال الحريري
- 7 مارس/ آذار 2012
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