تسعى المرأة الصومالية الى الحصول على نسبة كبيرة في مقاعد البرلمان الصومالي والحكومة أيضا بموجب التعديلات الدستورية التي ستعرض قريبا، وجعل نسبة الثلاثين بالمائة التي اتفقت عليها الأطراف الصومالية بتخصيصها للمرأة - نصا دستوريا ملزما لجميع الأطراف السياسية والقبلية في البلاد. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا علي حلني من مقديشو.
الصومال: طموح المرأة في مقاعد اكثر في البرلمان
- 8 مارس/ آذار 2012
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