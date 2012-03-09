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كوكا كولا وبيبسي تجريان تعديلا على تركيبة منتجاتهما

  • 9 مارس/ آذار 2012

فرضت شركتا كوكا كولا وبيبسي تعديلا على تركيبة المادة الملونة في مشروباتها في كاليفورنيا لتفادي وضع ملصق يحذر من السرطان. الشركتان اعلنتا انه ليس هناك من خطر على المستهلكين، لكن قرار التعديل اتخذ بعد ان وضعت ولاية كاليفورينا قانونا يفرض على اي شركة وضع ملصق التحذير اذا كانت منتجاتها تحتوي على مادة قد تسبب السرطان.