كوكا كولا وبيبسي تجريان تعديلا على تركيبة منتجاتهما

فرضت شركتا كوكا كولا وبيبسي تعديلا على تركيبة المادة الملونة في مشروباتها في كاليفورنيا لتفادي وضع ملصق يحذر من السرطان. الشركتان اعلنتا انه ليس هناك من خطر على المستهلكين، لكن قرار التعديل اتخذ بعد ان وضعت ولاية كاليفورينا قانونا يفرض على اي شركة وضع ملصق التحذير اذا كانت منتجاتها تحتوي على مادة قد تسبب السرطان.