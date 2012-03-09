"انصار الشريعة" في اليمن تستولي على اسلحة من الجيش

نشرت حركة انصار الاسلام، وهي احد الفصائل التابعة لتنظيم القاعدة في اليمن صورا عما قال انه اسلحة استولى عليها خلال الهجوم على قاعدة تابعة للجيش اليمني في أبين قبل خمسة ايام. وأظهرت الصور رشاشات يدوية وقذائف وعربات عسكرية رباعية الدفع تعود ملكيتها للجيش اليمني. وكان الهجوم قد اسفر عن مقتل العشرات من الجنود اليمنيين وتدمير القاعدة بالكامل.