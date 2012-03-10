اعلنت اليونان ان نسبة المشاركة في عملية اعادة جدولة ديونها تجاوزت ثلاثة وثمانين في المائة من السندات وجاءت هذه التصريحات مع انتهاء المهلة المتعلقة بهذه الصفقة والتي من شأنها أن تساعد البلاد على تجنب التأخر عن سداد الديون المتراكمة عليها. ويعني ذلك ان اليونان قد تخطت النسبة الدنيا للمشاركة التي كانت حددتها بنفسها وهو ما يعطي دفعة مهمة للبلد المثقل بالديون العضو في منطقة اليورو.
اليونان تعلن ان عملية جدولة ديونها تجاوزت 83%
- 10 مارس/ آذار 2012
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