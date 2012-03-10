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اليونان تعلن ان عملية جدولة ديونها تجاوزت 83%

  • 10 مارس/ آذار 2012

اعلنت اليونان ان نسبة المشاركة في عملية اعادة جدولة ديونها تجاوزت ثلاثة وثمانين في المائة من السندات وجاءت هذه التصريحات مع انتهاء المهلة المتعلقة بهذه الصفقة والتي من شأنها أن تساعد البلاد على تجنب التأخر عن سداد الديون المتراكمة عليها. ويعني ذلك ان اليونان قد تخطت النسبة الدنيا للمشاركة التي كانت حددتها بنفسها وهو ما يعطي دفعة مهمة للبلد المثقل بالديون العضو في منطقة اليورو.