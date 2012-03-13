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الوضع في سوريا يهيمن على جلسات مجلس الامن الدولي

  • 13 مارس/ آذار 2012

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة حول الربيع العربي غير ان الأوضاع في سوريا هيمنت على الجلسة حيث تجددت الدعوات لوقف العنف فورا و تبني قرار في المجلس يتيح تقديم المساعدات الانسانية الى الشعب السوري.تقرير وفاء جباعي من نيويورك.