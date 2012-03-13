عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة حول الربيع العربي غير ان الأوضاع في سوريا هيمنت على الجلسة حيث تجددت الدعوات لوقف العنف فورا و تبني قرار في المجلس يتيح تقديم المساعدات الانسانية الى الشعب السوري.تقرير وفاء جباعي من نيويورك.