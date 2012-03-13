ياهو تتهم فيسبوك بانتهاك براءات الاختراع

تقدمت شركة ياهو للانترنت بدعوى قضائية ضد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بسبب خلافات على براءات الاختراع.

وتعد هذه الدعوى، التي رفعت في محكمة اتحادية في ولاية كاليفورنيا، أول معركة قضائية كبيرة بين عمالقة التكنولوجيا في مجال شبكات التواصل الاجتماعي.

كما تعتبر تصعيدا للنزاعات القانونية بشأن براءات الاختراع التي اجتاحت قطاعات الهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحي.

وقالت ياهو في بيان أرسلته بالبريد الالكتروني انها واثقة من أنها ستنتصر.

وأضاف البيان "للاسف لم تحل المسألة مع فيسبوك ونحن مضطرون لان نطلب حلها في محكمة اتحادية".

وتقول ياهو إن فيسبوك يستخدم عشرة من التقنيات الخاصة بها في خدمات مثل الرسائل الالكترونية ونشر الاعلانات ومنع التزوير والرقابة على ضوابط الخصوصية.

بالمقابل يدافع فيسبوك بالقول إن ياهو كانت شريكا تجاريا لفترة طويلة واستفادت من اتحاد الشركتين، معربا عن خيبة أمل من إقامة الدعوى.