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لاهاي: ادانة لوبانغا في محكمة الجنايات

  • 14 مارس/ آذار 2012

وجدت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ، توماس لوبانغا ، زعيم المتمردين الكونغوليين ، مذنبا بجرم تجنيد واستغلال الأطفال وقود حرب. وهذا هو أول حكم تصدره المحكمة الدولية هذه منذ انشائها قبل عشرة أعوام.