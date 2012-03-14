لاهاي: ادانة لوبانغا في محكمة الجنايات

وجدت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ، توماس لوبانغا ، زعيم المتمردين الكونغوليين ، مذنبا بجرم تجنيد واستغلال الأطفال وقود حرب. وهذا هو أول حكم تصدره المحكمة الدولية هذه منذ انشائها قبل عشرة أعوام.