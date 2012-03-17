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عام من النزوح السوري باتجاه لبنان

  • 17 مارس/ آذار 2012

عام مضى على انطلاق الانتفاضة السورية ومعه مضى عام او اقل على قصص النزوح من سوريا باتجاه دول الجوار. وكان لبنان من اوائل الدول التى عرفت تدفقا للاجئن باتجاه حدوده ولاسيما مع انطلاق التحركات في محافظة حمص وايضا في ريف دمشق.