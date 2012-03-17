عام من النزوح السوري باتجاه لبنان

عام مضى على انطلاق الانتفاضة السورية ومعه مضى عام او اقل على قصص النزوح من سوريا باتجاه دول الجوار. وكان لبنان من اوائل الدول التى عرفت تدفقا للاجئن باتجاه حدوده ولاسيما مع انطلاق التحركات في محافظة حمص وايضا في ريف دمشق.