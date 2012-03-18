ليبيا تطلب رسميا من موريتانيا تسليمها السنوسي

طلبت الحكومة الليبية رسمياً من موريتانيا تسليمها عبدالله السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات السابق في ليبيا و الساعد الأيمن للعقيد الراحل معمر القذافي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الليبية ناصر المانع إن المدعي العام الليبي أرسل طلبا رسميا إلى الحكومة الموريتانية عبر الإنتربول لتسليم السنوسي إلى ليبيا.

وقال المانع إن وزارة الخارجية الليبية تجري اتصالات مع السلطات الموريتانية، موضحا ان طرابلس مستعدة لتسلم السنوسي تمهيدا لمحاكمته.

وقد ألقت السلطات الموريتانية القبض على السنوسي في مطار نواكشوط التي وصلها قادماً من المغرب مستخدماً جواز سفر مزور.

وقالت السلطات الموريتانية في وقت سابق إنها ترغب بإجراء تحقيقات قبل النظر في ترحيل السنوسي إلى ليبيا.

ملابسات الاعتقال

وكان السنوسي قد اعتقل في وقت مبكر صباح السبت في مطار العاصمة الموريتانية نواكشوط، لدى وصوله على رحلة طيران عادية قادمة من مدينة الدار البيضاء المغربية مسافرا بجواز سفر مالي مزور.

والسنوسي هو زوج ابنة العقيد معمر القذافي وكان يوصف بانه من اخلص رجاله.

وهرب من ليبيا العام الماضي بعد الاطاحة بالقذافي وقتله في اعقاب اشهر من القتال الداخلي في البلاد، وهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.