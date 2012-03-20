مصر: مقترح قانون يقضي بتطبيق "حد الحرابة"

تنظر لجنة بمجلس الشعب المصري حاليا مقترحا بمشروع قانون تقدم به أحد نواب حزب النور السلفي يقضي بتطبيق "حد الحِرابة" الموجود في الشريعة الإسلامية على مرتكبي جرائم البلطجة وقطع الطريق . وقد حظي المقترح بموافقة لجنة من الأزهر ؛ فيما لاقى معارضة شديدة من جانب التيارات الليبرالية والجماعات الحقوقية التي ترى فيه نكوصا عن الدولة المدنية .. تقرير مراسلنا من القاهرة عطية نبيل يلقي الضوء على هذا المقترح وأبرز ردود الفعل التي ثارت بشأنه