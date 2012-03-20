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الحكومة الأميركية تطلق حملة للاقلاع عن التدخين

  • 20 مارس/ آذار 2012

أطلقت الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة حملة اعلانية للحث على الاقلاع عن التدخين، وهذه الحملة هي الاولى من نوعها على المستوى الوطني، وستعرض على شاشات التلفزيون وتظهر في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي على مدى ثلاثة اشهر وبكلفة تقدر باربعة وخمسين مليون دولار.