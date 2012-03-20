أطلقت الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة حملة اعلانية للحث على الاقلاع عن التدخين، وهذه الحملة هي الاولى من نوعها على المستوى الوطني، وستعرض على شاشات التلفزيون وتظهر في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي على مدى ثلاثة اشهر وبكلفة تقدر باربعة وخمسين مليون دولار.
الحكومة الأميركية تطلق حملة للاقلاع عن التدخين
- 20 مارس/ آذار 2012
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