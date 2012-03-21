دبي تمنع عرض لوحتين فنيتين تجسدان الربيع العربي

بينما تحيي دبي مهرجانها الفني السنوي (آرت دبي) قامت السلطات الاماراتية بازالة لوحتين فنيتين تجسدان الربيع العربي من احدى صالات العرض في خطوة تثير التساؤلات حول حجم الحرية المتاحة للفنانين في البلاد