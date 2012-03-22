تقول الحكومة التركية ومنظمات دولية ان سوريا قامت بزرع مناطقها الحدودية بألغام مضادة للافراد، وإن هذه الالغام ادت الى اصابة عدد من السوريين الذين كانوا في طريقهم الى تركيا هربا من اعمال العنف في سوريا. منظمة هيومن رايتس ووتش كانت حثت الحكومة السورية على الامتناع عن زرع هذه الالغام المحرمة دوليا.
الغام سوريا توقع اصابات في صفوف النازحين الى تركيا
- 22 مارس/ آذار 2012
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