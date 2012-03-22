دوت عدة تفجيرات وسمعت أصوات إطلاق نار في محيط منزل المسلح المشتبه في قتله سبعة اشخاص في مدينة تولوز جنوب غربي فرنسا. لكن وزير الداخلية الفرنسي نفى أن تكون عملية اقتحام المنزل قد بدأت موضحا أن الشرطة التي تحاصر المكان منذ أكثر من أربع وعشرين ساعة لجأت للتفجيرات من أجل دفع المسلح ويدعى محمد مراح وهو فرنسي من أصول جزائرية إلى تسليم نفسه بعد أن تراجع عن ذلك سابقا.
فرنسا: الشرطة تسعى لإجبار محمد مراح على الاستسلام
- 22 مارس/ آذار 2012
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو
فيديو