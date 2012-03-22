فرنسا: الشرطة تسعى لإجبار محمد مراح على الاستسلام

دوت عدة تفجيرات وسمعت أصوات إطلاق نار في محيط منزل المسلح المشتبه في قتله سبعة اشخاص في مدينة تولوز جنوب غربي فرنسا. لكن وزير الداخلية الفرنسي نفى أن تكون عملية اقتحام المنزل قد بدأت موضحا أن الشرطة التي تحاصر المكان منذ أكثر من أربع وعشرين ساعة لجأت للتفجيرات من أجل دفع المسلح ويدعى محمد مراح وهو فرنسي من أصول جزائرية إلى تسليم نفسه بعد أن تراجع عن ذلك سابقا.