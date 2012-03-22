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فرنسا: الشرطة تسعى لإجبار محمد مراح على الاستسلام

  • 22 مارس/ آذار 2012

دوت عدة تفجيرات وسمعت أصوات إطلاق نار في محيط منزل المسلح المشتبه في قتله سبعة اشخاص في مدينة تولوز جنوب غربي فرنسا. لكن وزير الداخلية الفرنسي نفى أن تكون عملية اقتحام المنزل قد بدأت موضحا أن الشرطة التي تحاصر المكان منذ أكثر من أربع وعشرين ساعة لجأت للتفجيرات من أجل دفع المسلح ويدعى محمد مراح وهو فرنسي من أصول جزائرية إلى تسليم نفسه بعد أن تراجع عن ذلك سابقا.