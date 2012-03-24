يصل المبعوث الاممي والعربي كوفي عنان السبت الى موسكو في زيارة يجري خلالها محادثات بشأن الازمة السورية. وتأتي هذه الزيارة بعد البيان الرئاسي لمجلس الامن الذي دعا الى وقف العنف وبعد الموافقة الروسية على هذا البيان. وقد حرصت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على مد عنان بمزيد من المواقف الداعمة لمهمته بما يسمح من إيجاد حالة دولية للضغط على النظام السوري لوقف العنف والاستجابة لحوار داخل
عنان يصل موسكو لبحث سبل حل الازمة السورية
- 24 مارس/ آذار 2012
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