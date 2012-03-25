تجمع نحو ألف متظاهر في واشنطن للمطالبة بما سموه "إحقاق العدل" لترايفون مارتن الفتى الأسود الذي قتل في السادس والعشرين من الشهر الماضي برصاص حارس كان يقوم بدورية مراقبة في الحي الذي يقيم فيه في منطقة سانفورد السكنية بضاحية اورلاندو وسط فلوريدا. وفتحت وزارة العدل الاميركية ومدعي ولاية فلوريدا ومكتب التحقيقات الفدرالي الاف بي آي تحقيقا في الحادث. تقرير وفاء جباعي من واشنطن.
واشنطن: احتجاجات على خلفية مقتل ترايفون مارتن
- 25 مارس/ آذار 2012
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