اوباما: نسعى لازالة الاسلحة النووية من العالم

قال الرئيس الامريكي باراك اوباما إنه يسعى "لازالة الاسلحة النووية من العالم،" مؤكدا التزامه بالتعاون مع روسيا والصين في سبيل تحقيق هذا الهدف.

وقال أوباما الذي كان يتحدث قبيل انطلاق قمة للامن النووي في العاصمة الكورية الجنوبية سول مخصصة لبحث سبل محاربة "الارهاب النووي" إن الولايات المتحدة ستعمل مع روسيا لإجراء تخفيضات أكبر في ترسانتيهما النووية.

وأكد أوباما ان بلاده بإمكانها الحفاظ على قوة الردع الاستراتيجي وخفض أسلحتها النووية في آن واحد.

وسينضم الرئيس الأمريكي إلى قادة نحو 50 دولة في افتتاح فعاليات القمة.

وقال أوباما، في كلمة بجامعة هانكوك بكوريا الجنوبية، "بامكاننا أن نقول بثقة بالفعل إن لدينا أسلحة نووية أكبر مما نحتاجه" متعهداً ببدء حملة جديدة للحد من التسلح مع الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين عندما يلتقيان في مايو أيار المقبل.

وكانت روسيا والولايات المتحدة قد توصلتا لاتفاقة نووية تاريخية في 2009.

وطرح اوباما أحدث خططه، على خلفية استمرار التحدي النووي من قبل كوريا الشمالية وإيران ، مذكّراً بكلمته التي ألقاها في براغ عام 2009 عندما أعلن أن الوقت قد حان للسعي إلى إيجاد "عالم بلا أسلحة نووية."

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه ما زال ملتزماً بهذه الفكرة وأصر على أن "هؤلاء الذين يتهكمون على رؤيتنا ويقولون إنها هدف مستحيل لن يتم بلوغه أبداً مخطئون."

وقال أوباما إنه واثق من أن الولايات المتحدة وروسيا يمكنهما "مواصلة تحقيق تقدم وخفض مخزوناتنا من الأسلحة النووية."

ودعا أوباما في كلمته كوريا الشمالية، التي تخطط لإطلاق صاروخ الشهر المقبل، إلى الحد من طموحاتها النووية وإلا واجهت مزيداً من العزلة الدولية.

وكانت مصادر عسكرية في سيول قد أعلنت أن كوريا الشمالية نقلت الجزء الرئيسي من صاروخ بعيد المدى إلى موقع الإطلاق في منطقة نائية في الشمال الغربي من البلاد، استعدادا لإطلاقه الشهر المقبل.