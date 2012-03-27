الصومال: مساع حكومية لكسب تأييد العشائر

تسعي الحكومة الصومالية الي بسط سيطرتها علي المناطق التي استعادتها من مقاتلي حركة الشباب مؤخرا، بدعم من القوات الأثيوبية ، وفي بيداوا عاصمة إقليم باي يجري المسؤولون الحكوميون لقاءات مع زعماء العشاير التقليديين لوضع ترتيبات مرحلة ما بعد حركة الشباب.