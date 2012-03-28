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الحكومة النيجيرية تكافح الفقر والتطرف ببناء مدارس

  • 28 مارس/ آذار 2012

أعلنت الحكومة في نيجيريا عزمها بناء مدارس دينية من أجل معالجة التحديات الاجتماعية ومكافحة الفقر والتطرف في شمالي البلاد وتشتهر في نيجيريا مدارس غير رسمية يشرف عليها معلمون ينضوون في ظل حركة اسلامية تدعى (الماجيري) والماجيري تعني طلاب العلوم الفقهية