أعلنت الحكومة في نيجيريا عزمها بناء مدارس دينية من أجل معالجة التحديات الاجتماعية ومكافحة الفقر والتطرف في شمالي البلاد وتشتهر في نيجيريا مدارس غير رسمية يشرف عليها معلمون ينضوون في ظل حركة اسلامية تدعى (الماجيري) والماجيري تعني طلاب العلوم الفقهية
الحكومة النيجيرية تكافح الفقر والتطرف ببناء مدارس
- 28 مارس/ آذار 2012
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