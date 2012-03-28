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اطلاق النسخة الثلاثية الابعاد لفيلم التايتانيك

  • 28 مارس/ آذار 2012

بعد خمسة عشر عاما على عرض فيلم تايتانيك اطلق المخرج جيمس كامرون النسخة الثلاثية الابعاد للفيلم بمناسبة الذكرى المئوية الاولى لغرق السفينة الشهيرة.