آفاق: جولة في استوديوهات هوليوود

جولة خاصة لآفاق في كواليس صناعة الافلام في هوليوود من خلال زيارة ستوديوهات شركة يونيفرسال في الذكرى المئوية لتأسيسها ونظرة على صناعة افلام الصور المتحركة من دريم وركس