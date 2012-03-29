جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

آفاق: جولة في استوديوهات هوليوود

  • 29 مارس/ آذار 2012

جولة خاصة لآفاق في كواليس صناعة الافلام في هوليوود من خلال زيارة ستوديوهات شركة يونيفرسال في الذكرى المئوية لتأسيسها ونظرة على صناعة افلام الصور المتحركة من دريم وركس