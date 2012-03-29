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مخاوف من انفجار بئر نفط في بحر الشمال

  • 29 مارس/ آذار 2012

تواجهة شركة توتال ازمة في السيطرة على بئر الجين النفطية في بحر الشمال. وتشهد البئر تسريب كميات ضخمة من الغاز ما يهدد بانفجارها في اية لحظة.