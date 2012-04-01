يجتمع اليوم في أسطنبول ممثلو أكثر من سبعين دولة في مؤتمر أصدقاء سورية و ذلك لمناقشة تقديم الدعم للمعارضة و زيادة الضغط على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد لتطبيق بنود خطة السلام التي اقترحها المبعوث الدولي و العربي كوفي أنان. وقد عقدت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون اجتماعا مع نظيرها التركي داود اوغلو قبل انطلاق المؤتمر من جانبه طالب رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون بتسليح الجيش السوري الحر.
تركيا: سبعون دولة تشارك في مؤتمر اصدقاء سوريا
- 1 أبريل/ نيسان 2012
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