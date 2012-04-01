أفادت مصادر عسكرية لبي بي سي بمقتل سبعة جنود في هجوم شنته جماعة أنصار الشريعة في وقت متأخر من مساء أمس على نقطة عسكرية في منطقة شبام حضرموت جنوبي اليمن. كما أفادت المصادر بأسر عدد من الجنود في الهجوم الذي شنه المسلحون يوم أمس على موقع الحرور العسكري في أبين، وأن المسلحين أعدموا خمسة عشر جنديا رميا بالرصاص، ليرتفع بذلك عدد القتلى من الجنود إلى خمسة وأربعين جنديا، كما أفادت مصادر بمقتل اثنين وعشرين شخصا في الغارات الجوية التي استهدفت عناصر القاعدة وأنصار الشريعة يوم أمس في أبين.