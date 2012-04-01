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اليمن: مقتل 45 جنديا و22 مدنيا في يومين

  • 1 أبريل/ نيسان 2012

أفادت مصادر عسكرية لبي بي سي بمقتل سبعة جنود في هجوم شنته جماعة أنصار الشريعة في وقت متأخر من مساء أمس على نقطة عسكرية في منطقة شبام حضرموت جنوبي اليمن. كما أفادت المصادر بأسر عدد من الجنود في الهجوم الذي شنه المسلحون يوم أمس على موقع الحرور العسكري في أبين، وأن المسلحين أعدموا خمسة عشر جنديا رميا بالرصاص، ليرتفع بذلك عدد القتلى من الجنود إلى خمسة وأربعين جنديا، كما أفادت مصادر بمقتل اثنين وعشرين شخصا في الغارات الجوية التي استهدفت عناصر القاعدة وأنصار الشريعة يوم أمس في أبين.