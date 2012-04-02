لقاء الاديب الليبي محمد مصطفى المصراتي

الاديب الليبي الكبير علي مصطفى المصراتي الذي قلت يومها المازني يبعث من جديد الذي التقيته على هامش المربد العراقي عام 1990 واجريت معه لقاء لبرنامج في الواحة ويتسم الاديب الكبير بالموسعية الثقافية وبخفة الظل كما انه من القلائل الذين يغوصون في الادب الشعبي وله كتب في هذا المجال وقد حكى لي حكاية اسم المصراتي قائلا ان معناها من مصر آت وقد اعيد بث هذه الحلقة من برنامج في الواحة في برنامج حصاد السنيين من تقديم الزميلة الاذاعية الكبيرة هالة صلاح الدين والزميل سمير فرح في عام 2000 وقد طلبت من الاديب الكبير ان يقدم نفسه