مصرع ثلاثة أشقاء في حريق سببته شمعة

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها ستنقل وبشكل عاجل 150 ألف لتر من وقود الديزل إلى قطاع غزة، لمساعدة ثلاثة عشر مستشفى عاما في تأمين الخدمات الصحية اللازمة للأيام العشرة المقبلة. ولم يحدد الصليب الأحمر موعدا لتسليم الشحنة، لكن مسؤولا أكد أن ذلك سيتم في أقرب فرصة. وفي دير البلح بوسط قطاع غزة، لقي ثلاثة أطفال أشقاء مصرعهم جراء اندلاع حريق في منزلهم، بسبب شمعة كانوا يسـتأنسون بضوئها الليلة الماضية، بسبب انقطاع الكهرباء، وقد أثار موتهم موجة من الحزن والصدمة في قطاع غزة الذي يعاني من نقص حاد في الوقود والكهرباء. من هناك بعث مراسلنا شهدي الكاشف هذا التقرير.