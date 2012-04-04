قال رفعت الأسد عم الرئيس السوري إنه لا يعتقد أن النظام الحالي في دمشق سيتمكن من البقاء طويلا في السلطة. وأضاف في تصريحات لـ"بي بي سي" أن العنف الحالي في سوريا بلغ حدا يفوق قدرة بشار الأسد وحكومته على البقاء.
رفعت الأسد: بشار لن يستطيع البقاء في السلطة
- 4 أبريل/ نيسان 2012
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