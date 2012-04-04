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رفعت الأسد: بشار لن يستطيع البقاء في السلطة

  • 4 أبريل/ نيسان 2012

قال رفعت الأسد عم الرئيس السوري إنه لا يعتقد أن النظام الحالي في دمشق سيتمكن من البقاء طويلا في السلطة. وأضاف في تصريحات لـ"بي بي سي" أن العنف الحالي في سوريا بلغ حدا يفوق قدرة بشار الأسد وحكومته على البقاء.