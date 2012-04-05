الضاحية الجنوبية لبيروت تحتفل بعيد الفصح

أثار تعليق لافتات وشعارات معايدة بمناسبة عيد الفصح في الضاحية الجنوبية لبيروت أهتماما وفضولا في لبنان. فبالرغم من وجود تاريخي للمسيحيين في هذه المنطقة، إلا أنها باتت تُعرف مؤخرا على انها من أهم معاقل حزب الله. تقرير كارين طربيه من بيروت يبحث في دلالة وتأثير هذه المظاهر الدينية الجديدة على المنطقة