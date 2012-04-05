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الضاحية الجنوبية لبيروت تحتفل بعيد الفصح

  • 5 أبريل/ نيسان 2012

أثار تعليق لافتات وشعارات معايدة بمناسبة عيد الفصح في الضاحية الجنوبية لبيروت أهتماما وفضولا في لبنان. فبالرغم من وجود تاريخي للمسيحيين في هذه المنطقة، إلا أنها باتت تُعرف مؤخرا على انها من أهم معاقل حزب الله. تقرير كارين طربيه من بيروت يبحث في دلالة وتأثير هذه المظاهر الدينية الجديدة على المنطقة