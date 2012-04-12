قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري بإلزام وزارة الداخلية تقديم مستند يثبت جنسية والدة المرشح الرئاسي حازم صلاح أبو إسماعيل من ناحية أخرى، تأجل النظر في دعوى قضائية أخرى ضد ترشيح القيادي الأخواني خيرت الشاطر، وذلك في الوقت الذي يستمر فيه البرلمان في مناقشة تعديل قانون قد يمنع المرشح عمر سليمان من المنافسة.
الزام الداخلية المصرية اثبات جنسية والدة أبو إسماعيل
- 12 أبريل/ نيسان 2012
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