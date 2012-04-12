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نساء يقعن ضحية شبكات الإتجار بالبشر

  • 12 أبريل/ نيسان 2012

كثير من النساء الفقيرات في كازاخستان يقعن في براثن شبكات تتاجر بالبشر وتستغلهن جنسياً بعدما تسنح لهم فرصة الهجرة الى الخارج.