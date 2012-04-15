جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

كلاب ايرانية ضالة تجد ملاذاً في الولايات المتحدة

  • 15 أبريل/ نيسان 2012

بعض محبي الكلاب في الولايات المتحدة جلبوا بعض الكلاب الضالة من ملاجيء ايران املاً في توفير حياة سعيدة وصحية لتلك الحيوانات الوفية.