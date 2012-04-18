قال زعيم عشائر آل فضل اليمنية والجهادي السابق في أفغانستان إن من وصفهم بأنصار الشريعة من المسلحين الاسلاميين المشتبه بارتباطهم بتنظم القاعدة ربما يكونون موجودين في كل قرى ومدن البلاد وأنهم قادمون لتطبيق احكام الشريعة فيها، وأتهم الفضلي في تصريحات لبي بي سي قوات الجيش ومقاتلي القبائل المتحالفين معها في مواجهة مسلحي انصار الشريعة بأنهم مجرد مجموعات من المرتزقة.
الفضلي: "أنصار الشريعة" ستسيطر "على كامل اليمن"
- 18 أبريل/ نيسان 2012
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