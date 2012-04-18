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الفضلي: "أنصار الشريعة" ستسيطر "على كامل اليمن"

  • 18 أبريل/ نيسان 2012

قال زعيم عشائر آل فضل اليمنية والجهادي السابق في أفغانستان إن من وصفهم بأنصار الشريعة من المسلحين الاسلاميين المشتبه بارتباطهم بتنظم القاعدة ربما يكونون موجودين في كل قرى ومدن البلاد وأنهم قادمون لتطبيق احكام الشريعة فيها، وأتهم الفضلي في تصريحات لبي بي سي قوات الجيش ومقاتلي القبائل المتحالفين معها في مواجهة مسلحي انصار الشريعة بأنهم مجرد مجموعات من المرتزقة.